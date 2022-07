Mobvoi al lavoro su nuovo TicWatch di fascia alta: i dettagli noti finora

Mobvoi a quanto pare sta lavorando assiduamente per rinnovare la sua gamma di smartwatch flagship introducendo un nuovo TicWatch di fascia alta sul mercato internazionale; no, non è un semplice leak dell’ultima ora, bensì un indizio dato dalla stessa azienda alla community di appassionati del brand.

Come riportato da 9to5Google, infatti, a un utente fan di TicWatch sarebbe stato inviato un comunicato con il quale la società gli avrebbe proposto di entrare a far parte del gruppo di beta tester di questo nuovo, presunto smartwatch.

All’interno della nota ufficiale troviamo anche alcune specifiche tecniche del dispositivo in questione: dovrebbe trattarsi di un orologio con design premium e resistenza all’acqua IP68, dotato di GPS, speaker integrato, microfono e NFC per i pagamento con Google Pay. Altro beneficio è la “lunga durata della batteria”, accompagnato infine dal rilevamento dell’aritmia IHB/AFiB e dell’affaticamento nel corso della giornata. Il sistema operativo, dunque, dovrebbe essere Wear OS 3; allo stato attuale Mobvoi non si è allargata al riguardo, ma i tipster e fan la ritengono la scelta ideale per questo nuovo wearable.

Ora come ora questo resta un semplice progetto “dietro le quinte” apparentemente in fase di test e accessibile a un gruppo estremamente ristretto di persone. Pertanto, nonostante la notizia si basi proprio su un comunicato ufficiale, consigliamo di prendere i dati sul sistema operativo riportati cum grano salis.

