iPhone SE 5G trapela in rete: tradizionale, forse troppo

Con la presentazione di iPhone SE 5G dietro l'angolo, probabilmente fissata per il keynote di Apple di marzo, le informazioni ed i leak sul device si stanno facendo sempre più numerosi. Oggi, in particolare, è emersa in rete la prima immagine di un mock-up di iPhone SE 5G, che ci svela il design del telefono.

Se in molti speravano che il nuovo iPhone SE avesse il notch sulla falsariga dei modelli più recenti di smartphone Apple, purtroppo il modello mock-up non lascia speranze in merito, mostrando un design estremamente tradizionale - che per molti potrebbe essere persino antiquato - e del tutto identico al form factor di iPhone 8.

Il mock-up è stato pubblicato su Twitter dall'utente Dohyun Kim, in un tweet che potete vedere in calce: la fonte originaria, tuttavia, è il noto leaker di Weibo Zealer. Il mockup mostra che il device avrà dei bordi molto spessi sia in cima che in fondo allo schermo e che farà il suo ritorno anche il pulsante Home al centro del bordo inferiore, che certamente comprenderà l'hardware per il Touch ID, visto che il più recente modello di iPhone low-cost non dovrebbe integrare il Face ID.

Con ogni probabilità, comunque, la scocca di iPhone SE 3 sarà quella di un iPhone 8 "riutilizzata" per il nuovo device low-cost: ciò significa anche che lo schermo sarà, per forza di cose, un display LCD IPS da 4,7", decisamente più piccolo di quello dei più recenti iPhone, che superano senza problemi i 6".

Le novità del device, invece, si troveranno sotto la scocca: la più importante è senza dubbio che iPhone SE 5G avrà un modem 5G integrato, che dovrebbe anche dare il nome al telefono. In secondo luogo, inoltre, il telefono dovrebbe avere un chipset di tutto rispetto, poiché il suo SoC dovrebbe essere un A15 Bionic di Apple, già utilizzato su device molto recenti come iPhone 13.

La preoccupazione maggiore per il device è tuttavia la durata della sua batteria, che potrebbe essere molto ridotta: con un form factor dalle dimensioni così contenute, infatti, è difficile che la batteria possa ritagliarsi ampio spazio oltre a quello già dedicato ad essa su iPhone 8, che però aveva una capacità di soli 1.820 mAh. Sicuramente Apple opterà per una soluzione più capiente, per quanto possibile, ma con il 5G attivato la possibilità che il telefono si scarichi rapidamente è concreta.