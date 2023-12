Questa mod permette di sostituire il DLSS 3 con FSR3 per vecchie GPU

A inizio dicembre AMD ha reso FidelityFX Super Resolution 3 open source, ma prima della fine del 2023 arrivano altre grandi notizie per gli appassionati di PC Gaming che non vedono l'ora di provare la generazione di fotogrammi sulle proprie schede video.

Una nuova mod sviluppata da Nukem9, infatti, consente di sostituire Frame Generation, la tecnologia esclusiva di NVIDIA per le schede video RTX Serie 40, proprio con FSR 3 in tutti i giochi che supportano il DLSS 3.

Con questa mossa, dunque, anche chi non ha un hardware aggiornato all'ultima generazione, potrà trarre beneficio dalla generazione di fotogrammi grazie a Fluid Motion Frames, la tecnologia con Optical Flow sviluppata da AMD per rispondere al team verde.

Con ogni probabilità i risultati non saranno gli stessi sia in termini di qualità che di boost, ma è già un enorme passo in avanti per chi altrimenti non avrebbe alcuna alternativa.

Non si tratta dell'unica mod uscita a stretto giro rispetto alla pubblicazione del codice sorgente di FSR 3, ma di certo la più rilevante in termini di quantità dei titoli coinvolti e di possibili risvolti per la community, soprattutto alla luce dell'incredibile traguardo di ben 500 giochi RTX raggiunto da NVIDIA qualche settimana fa.