La moda guarda sempre più al metaverso: in arrivo gli NFT di Diesel e Maison Margiela

A poche ore dalla notizia relativa all'acquisto del mega yacht per il metaverso di The Sandbox, il gruppo OTB (in cui rientrano i marchi Diesel, Maison Margiela, Marni, Jil Sander, e Viktor&Rolf) ha annunciato la creazione di una newco battezzata VX (Brave Virtual Xperience) che si occuperà dello sviluppo di prodotti e contenuti per il metaverso.

Secondo quanto affermato, BVX lavorerà trasversalmente con tutti i brand del gruppo OTB e con i principali player e piattaforma del settore del gaming e del Metaverso, con l'obiettivo di avvicinare e coinvolgere i consumatori più giovani e creare progetti capaci di accedere la crescita di OTB.

Il focus di BVX sarà sul settore del gaming, ma anche degli NFT, del Metaverso e di tutte le customer experience legate alla virtualizzazione.

Renzo Rosso, Chairman del Gruppo OTB, ha commentato: “Ho sempre pensato che la tecnologia fosse la nuova frontiera del settore della moda. Con BVX vogliamo essere pionieri del digitale e del Metaverso nella nostra industry, presidiando il mondo virtuale e anticipando le richieste delle nuove generazioni di consumatori. Stefano è la persona giusta per guidare questo cambiamento, per le competenze maturate da anni in questo settore e la capacità di intercettare e concretizzare le sue evoluzioni.”.

“Sono fiero e orgoglioso di cogliere questo nuovo incarico così stimolante e rivoluzionario. BVX ha l’onere e onore di traghettare il gruppo OTB e i suoi marchi verso il futuro della nostra società, che integrerà la vita del mondo fisico con la vita del mondo virtuale. Poter esprimere il potenziale dei nostri marchi dentro al mondo del gaming e del Metaverso è in assoluto la cosa più stimolante a cui ho avuto modo di lavorare fino ad ora.”, ha dichiarato Stefano Rosso, che guiderà la società.

Qualche settimana fa, anche Nike aveva lasciato intendere il suo interesse per il Metaverso.