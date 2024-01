La nuova moda è riscrivere articoli altrui con l'IA: la dilagante piaga

A qualche mese da uno dei più importanti report relativi all'uso di autori fake per articoli IA, si riaccende l'attenzione del mondo Tech sull'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per copiare articoli altrui. Meglio precisarlo: tranquilli, questo articolo non è scritto da un bot IA, bensì dal nostro Andrea Zanettin (Everyeye.it).

In ogni caso, a mettere in luce la situazione sono fonti come 404 Media, New York Post ed Engadget. Si fa riferimento ad "articoli generati dall'intelligenza artificiale che rubano sfacciatamente dai media legittimi". Tra l'altro, nell'articolo datato 22 gennaio 2024 del New York Post si legge che il quotidiano statunitense ha già identificato che quantomeno uno dei suoi articoli è finito al centro di questo "circo".

Sembra che i contenuti coinvolti siano addirittura comparsi su Google News, per quanto risulti necessario effettuare delle ricerche specifiche per trovarli. Nel frattempo, i malintenzionati starebbero persino riuscendo a comparire più in alto della fonte originale nelle ricerche, in determinati casi, puntando su keyword specifiche. Insomma, questi "ripoff" sembrano essere confezionati ad arte per cercare di ottenere disperatamente traffico.

I nomi dei portali che pubblicano questi "contenuti", se definibili tali, usualmente sono generici o cercano di piazzare delle parole chiave già nel nome. Ma gli "autori"? Basta dare un'occhiata alla relativa pagina per trovare miriadi di articoli scritti nella stessa giornata, cosa che un essere umano non riuscirebbe fisicamente a fare (se non utilizzando l'IA, si intende).

Nel caso del New York Post, il contenuto veniva attribuito a tale "Shawn Johnson" con più di 17.800 pagine di risultati. Qualcuno tra di voi si ricorderà inoltre del mitico "Drew Ortiz" di Sports Illustrated. Sembra proprio che i sistemi IA (o i malintenzionati che ne fanno uso) non abbiano troppa fantasia in merito ai nomi da adottare. Forse, a questo punto, utilizzano banalmente un servizio per generare nomi falsi. Bravo chi le capisce queste IA.

Va detto che Google è prontamente intervenuta in seguito alla segnalazione del New York Post, spiegando che il contenuto viola le policy e per questo è stato rimosso. BigG ha inoltre colto l'occasione per indicare che i contenuti IA vengono rimossi nel caso in cui si tratti di "spam" pensato per ottenere traffico sulle spalle degli altri.

Insomma, la battaglia agli articoli IA si sta facendo più intensa che mai. Chissà se anche questo articolo verrà dunque "fagocitato" da portali simili, ma in tal caso i fantomatici autori dovranno fare qualcosa in più che premere sul box "Non sono un robot".