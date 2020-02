La moda dei selfie non è passata: ogni giorno se ne scattano 93 milioni

Anche in questo 2020, il selfie continua ad essere un fenomeno mondiale. Uno studio condotto dal Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio dell'Università di Chieti ha infatti svelato dato da capogiro per gli autoscatti, che sono ormai da qualche anno una vera e propria moda globale.

Secondo quanto riferito all'ansa da Giovanni Stanghellini, ogni giorno in tutto il globo sarebbero scattati 93 milioni di selfie, oltre 1000 mille al secondo, al punto che in alcuni casi si tratta di una vera e propria dipendenza.

Secondo Stanghellini, infatti, questa mania di rappresentarsi sui social con autoscatti è un grave disagio diffuso che porta gli utenti ad auto riconoscersi solo attraverso lo sguardo altrui.

Il professore, autore del libro "Selfie - Sentirsi nello sguardo dell'altro", sottolinea che il problema è amplificato dal fatto che "lo smartphone, che consente un numero illimitato di selfie in ogni istante della vita, non è un semplice dispositivo tecnologico estrinseco rispetto al corpo di una persona, come poteva essere una macchina fotografica; è una vera e propria protesi integrata nei nostri corpi, ormai così indispensabile che per molti di noi è difficile immaginare la propria esistenza in assenza di essa".

D'altronde, basta farsi un giro sui social per scoprire che in alcuni casi la dipendenza può davvero diventare pericolosa. Emblematico è il caso del selfie pericoloso sui binari a Cinque Terre, che si aggiunge alle 259 morti da autoscatto registrati in sei anni.