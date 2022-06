Modalità low-power in arrivo anche per Apple Watch Series 8: noto insider ne è certo

Le novità dell'ottava generazione di Apple Watch non si concentreranno sull'hardware: solo ieri, infatti, un leak ha spiegato che il chip S8 di Apple Watch Series 8 sarà uguale all'S6 di due anni fa. Tuttavia, una feature completamente nuova del device potrebbe essere la modalità low-power per lo smartwatch ideata da Cupertino.

La modalità low-power di watchOS 9 era stata anticipata dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman già da prima della WWDC 2022. Tuttavia, durante la Worldwide Developers Conference Apple non ha annunciato tale funzione per il suo sistema operativo per smartwatch, spingendo i fan a credere che essa fosse stata semplicemente posticipata al prossimo anno.

Con un nuovo report, Gurman è tornato sulla questione, spiegando di aspettarsi ancora un lancio della modalità low-power per Apple Watch Series 8 entro la fine del 2022. A quanto pare, la feature non sarà inclusa direttamente in watchOS 9, ma sarà un'esclusiva dell'Apple Watch di nuova generazione: per questo motivo, dunque, essa non sarebbe stata presentata nel corso della WWDC.

Gli altri smartwatch di Cupertino, invece, manterranno la "Power Reserve Mode" di Apple, che però ha delle ingenti limitazioni: per preservare la batteria del device, infatti, la modalità blocca tutte le sue funzioni "smart", limitandosi a mostrare l'ora, esattamente come un tradizionale orologio, garantendo in aggiunta alcune feature di tracciamento dell'utente in caso di emergenza.

Secondo Gurman, la nuova modalità low-power di Apple Watch Series 8 sarà completamente diversa da quella attualmente presente sugli orologi di Cupertino, poiché permetterà di continuare ad utilizzare tutte le feature dello smartwatch riducendo però al minimo il consumo della batteria. Teoricamente, la modalità potrebbe funzionare in maniera analoga alle impostazioni di risparmio energetico già presenti su macOS e iOS.