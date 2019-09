La modalità Notte di iPhone 11 nelle mani di un fotografo esperto: ecco il risultato

Una delle novità introdotte dal comparto fotografico di iPhone 11 è da ricercarsi nella modalità Notte. Possiamo già farvi vedere cos'è in grado di fare quest'ultima in un contesto reale grazie agli scatti di un fotografo esperto.

Come riportato anche da 9to5Mac, la modella Coco Rocha è riuscita a mettere le mani su un'unità di iPhone 11 Pro Max e farsi scattare alcune foto utilizzando la modalità Notte. In particolare, Rocha ha messo a confronto una foto scattata con l'originale iPhone X e una scattata con iPhone 11 Pro Max nello stesso contesto. Ovviamente, trattandosi di una modella, gli scatti non sono "casuali" e sono stati fatti con una certa professionalità, quindi probabilmente la qualità finale delle foto dei comuni utenti non sarà esattamente questa. Potrebbero infatti essere state usate delle impostazioni manuali, anche se sappiamo che la modalità Notte è in grado di attivarsi in automatico. In ogni caso, come potete vedere nelle immagini presenti in calce alla notizia, la funzionalità sembra funzionare particolarmente bene e fare esattamente quello che Apple ha annunciato sul palco della sua conferenza.

Sul suo sito ufficiale, la società di Cupertino descrive la modalità Notte in questo modo: "La nuova modalità Notte usa un software intelligente e il chip A13 Bionic per darti foto in situazioni con pochissima luce prima impossibili su iPhone: per esempio in un ambiente illuminato da una candela o al chiaro di luna. È tutto automatico, ma puoi anche divertirti con i controlli manuali, per avere foto meno sgranate e con ancora più dettagli".