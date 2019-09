La modalità notturna di iPhone 11 messa a confronto con Pixel 3 XL e Galaxy S10+

Con il passare delle ore sono sempre più gli utenti che stanno ricevendo a casa o che stanno ritirando negli Store i nuovi iPhone 11 ed 11 Pro, e sul web continuano ad emergere anche articoli e focus sulle varie novità introdotte dal colosso di Cupertino. In molti sulla stampa internazionale si sono soffermati sulla modalità notte della fotocamera.

PCWorld ha avuto modo di confrontare la modalità notturna di iPhone 11 con le controparti di tre smartphone Android di fascia alta: Google Pixel 3, Samsung Galaxy S10+ e OnePlus 6T, con il dispositivo di Google che è stato fino ad ora lo standard di riferimento per le riprese notturne.

Michael Simon si dice "sbalordito per ciò che Apple ha realizzato con la modalità notturna su iPhone 11. Quando lo scorso Ottobre ho provato la Night Sight del Pixel 3 non riuscivo a credere a ciò che Google era stata in grado di creare con il suo sistema d'intelligenza artificiale ed elaborazione. Tuttavia, la modalità notturna di Apple rende la Night Sight quasi amatoriale".

Il redattore ha avuto modo di testare le quattro telecamere degli iPhone in vari scenari ed utilizzando varie impostazioni. "L'iPhone 11 ha costantemente prodotto scatti nitidi e dettagliati che non sembravano sbiaditi o innaturali. In un paio di scatti del cielo notturno, ha anche ripreso un paio di stelle che riuscivo a malapena a vedere ad occhio nudo, il che mi ha fatto esplodere la testa" continua nella recensione.

Simon ha anche dato il massimo dei voti all'iPhone per l'interfaccia utente per la facilità d'uso.

Nello scatto presente in calce, pubblicato da Simon, vengono messi a confronto gli scatti di (da sinistra verso destra): iPhone 11, Pixel 3 XL e Galaxy S10+.

Nelle prossime ore seguirà anche un confronto fotografico su queste pagine, ma nel frattempo vi invitiamo a leggere le prime opinioni dopo 24 ore d'utilizzo.