Ecco la nuova 'modalità riparazione' di Samsung che protegge lo smartphone

Siamo ormai agli sgoccioli nel percorso che porterà alla nuova pietra miliare del robottino verde, dato che Android 13 è all'ultima Beta, ma manca ancora una funzione fondamentale da poco introdotta da Samsung in alcuni Paesi.

Come già fatto da Huawei con la sua Modalità Manutenzione, infatti, Samsung ha sviluppato la sua "Modalità Riparazione" che consentirà di mandare il dispositivo in assistenza senza doverlo necessariamente ripristinare e svuotare da tutti i dati.

Tale modalità risulta molto utile perché consente ai tecnici di avere accesso allo smartphone e alle sue potenzialità per testarne il corretto funzionamento ma non ai nostri dati, proteggendoli e rendendoli irraggiungibili finché non saremo noi a sbloccare nuovamente il dispositivo.

Allo stato attuale, c'è stato un rilascio silente della funzionalità, con un comunicato stampa esclusivamente per il mercato coreano e specificatamente per i modelli della gamma Galaxy S21.

Come spiegato - e tradotto in automatico dal coreano - "non sarete in grado di accedere ai vostri dati personali come foto, messaggi e account", mentre chiunque tentasse di maneggiare lo smartphone avrebbe esclusivamente accesso alle applicazioni installate di default.

Insomma, un'aggiunta molto gradita che speriamo possa arrivare presto sul nostro mercato e, perché no, anche su dispositivi di altri brand e su Android stock.