Modder raddoppia la memoria della NVIDIA RTX 3070: le prestazioni impennano!

Le GeForce RTX 3070 di NVIDIA sono fuori produzione ormai da quasi due mesi, ma restano comunque tra le schede video più utilizzate dall'utente medio. Per questo, un modder ha testato una NVIDIA RTX 3070 "personalizzata" con 16 GB di VRAM, scoprendo che questa configurazione fornisce un serio miglioramento prestazione alla GPU.

Lo YouTuber Paulo Gomes ha infatti pubblicato nelle scorse ore il video di una modifica alla RTX 3070 di un suo cliente, che ha raddoppiato la quantità totale di VRAM disponibile, passando da 8 GB a 16 GB. Il risultato della "trasformazione" dell'hardware della scheda è stato un netto miglioramento tra una variante e l'altra della GPU.

In particolare, la RTX 3070 migliora di nove volte le sue performance nei test 1% low con il passaggio da una VRAM di 8 GB ad una di 16 GB. I dati dei test 1% low ci dicono come si comporta la GPU nei momenti peggiori, ovvero ci indicano il numero medio di fps raggiunti dalla componente sommando l'1% più scarso delle misurazioni effettuate durante il benchmark.

In soldoni, un dato 1% low molto basso significa che le sessioni di gaming vanno a scatti, sono poco fluide o hanno dei freeze abbastanza evidenti, peggiorando nettamente l'esperienza utente. In Resident Evil 4, Paulo Gomes è riuscito ad incrementare il risultato 1% low della RTX 3070 "moddata" da 1 fps minimo a 60 fps minimi. Analogo risultato anche per il risultato 0,1% low, che passa da 1 fps a 40 fps.

In generale, l'fps count della GPU si è alzato nettamente con l'aumento della memoria, passando da 54 a 71 fps. Un risultato non da poco, specie se consideriamo che Gomes ha comunque dovuto effettuare delle operazioni "casalinghe" sulla scheda, agendo direttamente sul suo PCB: se tali stesse operazioni fossero state effettuate da NVIDIA, la RTX 3070 sarebbe oggi una GPU persino più amata di quanto già non lo sia.