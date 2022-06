Su quali modelli di Apple Watch arriverà watchOS 9? Svelata la lista

Dopo aver svelato la lista degli iPhone compatibili con iOS 16, Apple ha fatto lo stesso e tramite il suo sito web ha anche comunicato i modelli di Apple Watch compatibili con il nuovo watchOS 9.

Dalle pagine del suo sito web, Apple ha comunicato che l'appena annunciato watchOS 9 arriverà sui seguenti modelli di smartwatch:

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 6

Apple Watch SE

Apple Watch Series 7

Tagliato quindi il supporto ad Apple Watch Series 3, ormai lanciato quattro anni fa ed evidentemente pensionato per motivazioni di natura tecnica.

Tramite il sito web, Apple ha spiegato che "la beta per sviluppatori di watchOS 9 è disponibile per i membri dell'Apple Developer Program su developer.apple.com a partire da oggi. Una versione beta pubblica sarà disponibile per gli utenti di watchOS il prossimo mese su beta.apple.com. watchOS 9 sarà disponibile questo autunno come aggiornamento software gratuito per Apple Watch Series 4 o versioni successive abbinato a iPhone 8 o versioni successive e iPhone SE (seconda generazione) o versioni successive, con iOS 16". Nella stessa documentazione viene anche spiegato che alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili in tutte le regioni.



Anche in questo caso, alla lista si aggiungerà il nuovo Apple Watch Series 8 che con ogni probabilità sarà annunciato il prossimo autunno.