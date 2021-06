Con quali modelli di Apple Watch è compatibile watchOS 8?

Nel corso del keynote di ieri pomeriggio è stato annunciato anche il nuovo watchOS 8, il nuovo sistema operativo per Apple Watch che, però, a differenza degli altri anni non porta con sè tantissime novità ma si sofferma sul miglioramento dell'esperienza esistente. Apple, però, come sempre garantirà ampia compatibilità.

watchOS 8 sarà compatibile con i seguenti modelli di Apple Watch:

Apple Watch Series 6

Apple Watch SE

Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 3

Tra le principali novità di watchOS 8 segnaliamo l'applicazione Mindfulness e le nuove animazioni per l'applicazione Respirazioni, oltre che le nuove watchFaces basate sui ritratti, il supporto alle GIF per l'app Foto ed una serie di modifiche minori a livello di personalizzazione.

Il lancio è previsto come sempre in autunno, ma Apple ancora non ha diffuso alcuna finestra temporale: probabilmente bisognerà attendere il keynote di Settembre in cui sarà presentato Apple Watch Series 7 per saperne di più.

