Quali modelli di Apple Watch potranno monitorare il sonno ed il lavaggio delle mani?

Dopo aver riportato gli Apple Watch compatibili con watchOS 7, scendiamo nei dettagli per evidenziare quali sono le funzioni che saranno disponibili sui modelli di smartwatch che verranno aggiornati al nuovo sistema operativo.

Il monitoraggio del sonno sarà disponibile su tutti gli Apple Watch con cui è compatibile watchOS 7, ovvero Apple Watch Series 3, Series 4 o Series 5, a patto che sia abbinato ad un iPhone 6s o successivo su cui è installato iOS 14.

Discorso diverso per il rilevamento automatico del lavaggio delle mani, che ha debutterà con il nuovo watchOS 7 e che soprattutto in questo periodo è particolarmente utile per tenersi al riparo dall'infezione da Coronavirus. Il nuovo sistema di tracking per l'igiene delle mani non sarà disponibile su Apple Watch Series 3, nonostante l'arrivo del nuovo sistema operativo. Ciò vuol dire che la funzione sarà compatibile solo su Apple Watch Series 4 ed Apple Watch Series 5, oltre che ovviamente con la Series 6 che sarà annunciata in autunno durante il keynote autunnale. La motivazione è puramente tecnica: è stato spiegato che per funzionare necessita di processori più potenti che gli ingegneri hanno incluso solo negli orologi più recenti.

Per tutte le novità incluse in watachOS 7 vi rimandiamo alla notizia dedicata.