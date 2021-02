Con quale modelli di iPhone sono compatibili con Whatsapp? La lista completa per il 2021

Negli ultimi mesi Whatsapp ha tagliato il supporto a vari modelli di vecchi smartphone. La piattaforma di messaggistica istantanea targata Facebook ha spiegato che ha deciso di restringere la gamma di dispositivi su cui è possibile. installare l'app per concentrarsi sullo sviluppo di nuove funzioni.

Su iPhone la situazione è diversa rispetto ad Android, ma quali sono i modelli di iPhone supportati?

Nella documentazione ufficiale di Whatsapp, disponibile direttamente sul proprio sito web ufficiale, la società americana spiega che l'app per iPhone necessita di iOS 9 o versioni successive.

iOS 9 è la release del sistema operativo touch di Apple lanciata nell'ormai Settembre 2015, il che vuol dire che gli iPhone rilasciati negli ultimi sei anni sono compatibili.

Di conseguenza, Whatsapp può essere installato su:

iPhone 4s

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1a generazione)

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2a generazione)

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

Ovviamente, come sempre in questi casi, ci teniamo a sottolineare che la lista in questione è aggiornata al momento della scrittura della notizia, giovedì 25 Febbraio 2021, e nel corso dei prossimi mesi potrebbero esserci ulteriori novità da questo fronte.

