Ecco quali modelli di iPhone scelgono gli utenti che passano da Android ad iOS

Un nuovo studio pubblicato da Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) si sofferma sugli utenti che nel corso degli ultimi mesi sono passati da Android ad iOS, una tendenza che si è stabilizzata e che alla luce di ciò consente di capire quali sono i modelli di iPhone preferiti dagli ex utenti Android.

Secondo i nuovi dati di CIRP, che tengono traccia delle vendite dello scorso anno del comparto smartphone fino alla fine di dicembre 2023, i modelli di iPhone più popolari per coloro che provengono da Android sono stati iPhone 14 ed iPhone 14 Plus. Sorprendentemente, infatti, questi non hanno scelto gli smartphone top di gamma della lineup Apple, ma hanno preferito i due modelli base.

Ovviamente, la quota di mercato di iPhone 15 è esigua in quanto sono stati lanciati sul mercato solo nei mesi precedenti alla chiusura della ricerca ed i problemi di disponibilità potrebbero aver frenato lo switch di molti. Interessante anche la quota di mercato di iPhone SE, che è stato scelto dal 10% di coloro che sono passati da Android, mentre l’8% ha optato per iPhone 12.

Complessivamente, il 37% delle persone che hanno scelto di passare da Android ad ioS, hanno scelto un iPhone Pro o Pro Max.

Ricordiamo che su queste pagine è disponibile la nostra recensione di iPhone 14 Pro.