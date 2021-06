Quali modelli di Mac saranno aggiornati a macOS Monterey?

Sono passate poche ore dall'annuncio del nuovo macOS Monterey ed Apple ha diffuso la lista dei modelli di Mac, iMac, MacBook Pro, MacBook Air e Mac Mini supportati.

Nello specifico, il nuovo macOS Monterey potrà essere installato sui seguenti modelli:

‌iMac‌ - Fine 2015 e successivi

‌iMac‌ Pro - 2017 e versioni successive

MacBook Air‌ - Inizio 2015 e successivi

MacBook Pro - Inizio 2015 e successivi

Mac Pro - Fine 2013 e successivi

Mac mini - Fine 2014 e successivi

MacBook - Inizio 2016 e successivi

Attualmente, macOS Monterey è disponibile solo per gli sviluppatori, mentre la prima beta pubblica sarà pubblicata nel mese di Luglio. Per quanto riguarda invece la pubblicazione, non sono state diffuse informazioni ma Apple è solita rilasciare le nuove versioni dei propri sistemi operativi in autunno. Probabilmente, analogamente a quanto avverrà con iOS 15, bisognerà attendere l'evento autunnale che solitamente si tiene a Settembre per tutte le informazioni del caso.

Sempre dal fronte compatibilità, vi rimandiamo al nostro approfondimento sulla lista degli iPhone che saranno aggiornati ad iOS 15. Per coloro che vogliono sapere se il proprio Apple Watch sarà aggiornato a watchOS 8, invece, è disponibile una faq dedicata.