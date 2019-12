Alcuni modelli di MacBook Pro da 13'' del 2019 si spengono inaspettatamente

Apple ha ufficialmente riconosciuto, tramite un documento di supporto, un problema che sta attanagliando alcuni possessori dei MacBook Pro da 13'' del 2019. A quanto pare infatti il laptop si spegnerebbe inaspettatamente senza alcun input o motivazione valida.

Ad essere attanagliati sarebbero principalmente le versioni entry-level con due porte Thunderbolt 3, introdotto sul mercato a Luglio.

Apple sostiene che la procedura di risoluzione dei problemi prevede che il MacBook Pro abbia un livello di carica della batteria inferiore al 90%. A questo punto sarebbe necessario collegarlo ad un caricabatterie, chiudendo tutte le applicazioni aperte, per almeno otto ore.

Una volta completata la carica gli utenti non dovranno fare altro, a parte assicurarsi che sul dispositivo sia installata l'ultima versione di macOS. Qualora il problema dovesse persistere, è consigliabile contattare Apple per dare il via alla procedura di assistenza.

Nel frattempo in un thread pubblicato sul forum ufficiale continuano ad arrivare segnalazioni da parte degli utenti.

Fortunatamente però a rientrare nel disservizio sarebbe limitato solo ad una variante del laptop, e non a tutti quelli introdotti nel 2019. Sembra essere salvo quindi il MacBook Pro da 16 pollici che è stato annunciato qualche settimana fa tramite un comunicato stampa ed è già disponibile in vari Apple Store sparsi in tutto il mondo.