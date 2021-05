Con quali modelli di TV è compatibile Tivùsat? Come scoprire se il vostro è supportato

E' notizia di oggi che Tivùsat trasmetterà Euro 2020 in 4K. Della piattaforma satellitare gratuita abbiamo più volte parlato su queste pagine, senza però soffermarci su un aspetto centrale: la compatibilità di Tivùsat con i TV.

Nella documentazione ufficiale Tivùsat evidenzia che i televisori con sintonizzatore satellitare integrato pronti per la visione dei programmi in HD o 4K sono i seguenti:

televisori certificati lativù 4K

televisori certificati lativù

televisori certificati tivùsat 4K Ultra HD

televisori certificati tivùsat HD Ready

Sul sito web di Tivùsat è anche disponibile un tool che permette di cercare i TV certificati Tivùsat semplicemente inserendo la marca. Ricordiamo che è possibile riconoscerli anche attraverso il bollino LaTivù che è stato lanciato qualche anno fa e permette di capire immediatamente, senza troppi giri di parole e senza rivolgersi a troppi tool, se un TV è compatibile. Di recente è anche stato lanciato un nuovo bollino per i decoder DVB-T2.

Vi ricordiamo che su queste pagine è disponibile un approfondimento riguardo ciò che si può vedere con Tivùsat: la lista dei canali in HD e 4K è molto ampia ed in continua crescita. Per tutti i dettagli su dove acquistare una smart card Tivùsat, invece, vi rimandiamo alla nostra faq pubblicata su Everyeye qualche giorno fa, che si aggiunge alle altre notizie sulla piattaforma.