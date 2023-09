Apple, modem 5G proprietario in ritardo: continuerà a usare chip Qualcomm fino al 2026

Da mesi si susseguono i leak sul modem 5G prodotto da Apple, che secondo alcuni leaker avrebbe dovuto sostituire lo Snapdragon X75 di Qualcomm sotto la scocca di iPhone 15. Purtroppo, però, oggi scopriamo che il modem 5G della Mela Morsicata è in ritardo e che per questo Apple avrebbe dovuto rinnovare la sua partnership con Qualcomm.

La notizia arriva dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman, che ha riportato uno statement ufficiale di Qualcomm nel quale viene dichiarato che l'azienda resterà fornitrice di Apple fino al 2026. Nello specifico, la compagnia di San Diego ha spiegato che "la nuova partnership con Apple coprirà i lanci smartphone del 2024, del 2025 e del 2026". Un sospiro di sollievo per Qualcomm, di cui Apple rappresenta la principale cliente in termini di volumi di mercato.

La notizia è invece decisamente meno gradevole per Cupertino, perché significa che i lavori sul modem di Apple sono in grave ritardo, persino peggiore di quanto gli insider non avessero già previsto. Negli scorsi mesi, infatti, era stato anticipato che iPhone 15 avrebbe avuto un modem "fatto in casa" da Apple: d'altro canto, proprio con iPhone 15 scadrà l'attuale contratto di partnership tra i due colossi dell'elettronica, che secondo diverse fonti Apple avrebbe puntato a non rinnovare, sostituendo i modem Qualcomm con chip realizzati internamente da Apple Silicon.

Con l'avvicinarsi della data di lancio di iPhone 15, questa opzione ha iniziato a farsi sempre più improbabile. Tuttavia, erano in molti a credere che il 2024 sarebbe stato l'anno dei modem 5G di Apple, che dunque avrebbero debuttato direttamente su iPhone 16, un anno dopo quanto inizialmente previsto. Il nuovo contratto tra Apple e Qualcomm, però, sembra suggerire che non vedremo tale chip almeno fino al 2027, quando la Mela Morsicata sarà svincolata dalla sua partnership con la compagnia di San Diego.

Ovviamente, ci sono delle possibilità che Apple rompa il suo contratto con Qualcomm in anticipo: il noto analista Ming-Chi Kuo, per esempio, ha anticipato che il modem di Apple arriverà nel 2025, insieme ad iPhone 17. Tuttavia, ciò significherebbe impegnare il colosso di Cupertino a pagare una moratoria enorme sulla rescissione anticipata del suo contratto con Qualcomm.