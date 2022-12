Niente modem 5G 'fatto in casa' per iPhone 15: slitta tutto al 2024

iPhone 15 Ultra costerà tantissimo, superando addirittura di 200 Dollari il prezzo di base di iPhone 14 Pro Max, ma parte che il nuovo smartphone Apple non sarà così innovativo come pensavamo. In particolare, sembra che iPhone 15 Ultra non avrà il modem Apple 5G, limitandosi ad un chip Qualcomm per la connettività mobile.

Per la verità, pare che nessun iPhone 15 avrà un modem "Made by Apple", nonostante già da un anno si sappia che il colosso di Cupertino sta sviluppando dei chip 5G pensati per gli iPhone di nuova generazione. A dare la notizia, stavolta, è il portale DigiTimes, che spiega però che il chip proprietario di Apple non è stato cancellato: al contrario, la Mela Morsicata ne starebbe continuando lo sviluppo, che si sarebbe però rivelato più complesso del previsto.

Da qui la necessità di rivolgersi ai chip Snapdragon 5G di Qualcomm, gli stessi implementati in una serie di altri smartphone di fascia alta, tra cui anche gli iPhone 14 e diversi telefoni con sistema operativo Android. Secondo DigiTimes, il chip verrà prodotto con tecnologie TSMC a 5 nm ed a 4 nm, ma per il momento non ci sono ulteriori informazioni a riguardo.

Nello specifico, iPhone 15 avrà un chip Snapdragon X70, mentre iPhone 14 utilizza uno Snapdragon X65: nel passaggio tra un chip e l'altro, Apple e i suoi partner sperano di migliorare sia la velocità e la stabilità delle connessioni che il "peso" della connettività 5G sulla batteria dello smartphone. Per questi stessi motivi, d'altro canto, la casa di Cupertino voleva costruire un chip "fatto in casa" e pensato specificamente per gli iPhone.

Già lo scorso luglio, comunque, alcuni report avevano confermato che il chip 5G di Apple era in ritardo e difficilmente sarebbe stato implementato su iPhone 15. Tuttavia, nei mesi successivi gli analisti sono tornati a dare per scontato il suo arrivo sugli iPhone next-gen. A questo punto, però, sembra che non se ne riparlerà prima della seconda metà del 2024, quando la Mela Morsicata lancerà iPhone 16.