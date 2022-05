Modem 5G prodotto da Apple arriverà su iPhone nel 2023: gli indizi del WSJ

Giungono direttamente dagli Stati Uniti nuove conferme in merito al futuro debutto di un modem 5G Apple sugli iPhone: in seguito alle prime indiscrezioni del chip 5G per iPhone 15, il Wall Street Journal parla al pubblico di ulteriori indizi chiave sul sempre più vicino rilascio sul mercato di questa soluzione “fatta in casa”.

WSJ parla nello specifico di alcuni eventi cruciali del mercato tech avvenuti dietro le quinte e apparentemente essenziali alla produzione del modem 5G della Mela che, ricordiamo, si presume debba vedere la luce nel 2023. Tali segnali sono i seguenti:

Nel 2019 Apple ha acquisito la maggior parte del business dei modem per smartphone di Intel , inclusi 2.200 dipendenti

, inclusi 2.200 dipendenti Nella città natale di Qualcomm, San Diego, Apple sta pubblicizzando circa 140 posizioni direttamente correlate allo sviluppo e all'integrazione di chip per modem da implementare agli smartphone

Nel 2021, il CFO di Qualcomm ha affermato che la società prevede di fornire il 20% dei modem 5G utilizzati da Apple nei suoi dispositivi mobili nel 2023, mentre attualmente la società ne fornisce quasi il 100%

A ciò si aggiunge una ulteriore analisi del senior director di CCS Insight, Wayne Lam: “Tra i vantaggi che Apple potrebbe ottenere troviamo il costo e, inoltre, che integrando i propri modem sullo stesso chip della serie A potrebbe modificarli in modo da renderli più veloci, più efficienti e più performanti rispetto all’attuale combinazione di chip propri e di Qualcomm”. Insomma, tra indiscrezioni e fatti “clou”, sembrerebbe proprio che i modem 5G sviluppati a Cupertino potrebbero dare filo da torcere anche alle soluzioni a cui attualmente Tim Cook e soci si affidano e che, in futuro, abbandoneranno gradualmente. Per ora, però, meglio prendere questi report con le pinze.

Giusto ieri, invece, si è discusso di una possibile carenza di iPhone e Mac per tutto il 2022.