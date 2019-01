Modem Libero, ancora niente di fatto: udienza il 23 Ottobre al TAR

Dopo il primo rinvio della delibera sul Modem Libero, registriamo ancora un nulla di fatto a riguardo. Secondo quanto riferito dai colleghi di MondoMobileWeb, il TAR del Lazio avrebbe rinviato al 23 Ottobre 2019 l'udienza per discutere del ricorso presentato da TIM lo scorso Dicembre.

La comunicazione è stata pubblicata lo scorso 29 Gennaio, e viene evidenziata l'impossibilità di anticipare l'udienza, ed il tutto è fissato al 23 Ottobre 2019. Il ricorso presentato da TIM richiedeva ai Giudici Amministrativi di annullare il provvedimento dell'AGCOM e la sospensione cautelare. Quest'ultima richiesta però era stata rigettata lo scorso Novembre.

La normativa attualmente in vigore, ovvero la delibera 348/18/CONS è attiva solo per i nuovi clienti, mentre coloro che hanno già sottoscritto un contratto non potranno liberarsi dal vincolo in essere e quindi passare ad una tariffa che non include alcun tipo di modem al suo interno.

Il TAR, nella delibera in cui fissa la nuova data dell'udienza sottolinea che "essendo già stata individuata una data compatibile con l’estremo sovraccarico dei ruoli di udienza di questo Tribunale, in presenza di un danno economico - per l’una o per l’altra delle parti coinvolte - non irreparabile" e quindi non è stato possibile accogliere le istanze di anticipo dell'udienza, che resta confermata per il 23 Ottobre 2019.