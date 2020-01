Modem Libero: respinto il ricorso di Tim e Wind 3. Gli utenti possono restituirlo

Buone notizie per gli utenti di rete fissa. Il TAR del Lazio, con una sentenza pubblicata ieri ha respinto il ricorso presentato da Tim e Wind Tre e confermato la delibera dell'AGOM di quasi due anni fa, che però non chiude completamente la questione in quanto gli operatori potrebbero rivolgersi al Consiglio di Stato.

La sentenza stabilisce che coloro che oggi stanno pagando il modem nel contratto, indipendentemente da quando sia stato sottoscritto, potranno restituirlo al provider senza vincoli, con relativa modifica alle condizioni stipulate in precedenza.

L'operatore dal suo canto una volta ricevuta la richiesta è obbligato a proporre al cliente una promozione priva di qualsiasi tipo di modem. A quel punto starà all'utente decidere se accettarla o meno.

In caso contrario, è previsto anche un diritto di recesso completamente gratuito qualora si decida di passare ad un altro operatore.

Non sono state diffuse informazioni in merito alla procedura di restituzione, che con ogni probabilità dovrà portarlo in un negozio o, in alternativa, spedirlo.

Fulvio Sarzana, l'avvocato che rappresentava una delle parti a difesa dell'AGCOM, ha definito la sentenza "una vittoria per i consumatori", in quanto stabilisce anche il diritto da parte degli utenti di attivare un contratto con modem alternativo a quello dell'operatore.

Il TAR ha però accolto anche un ricorso di TIM, secondo cui gli utenti non hanno diritto a tenersi gratis il modem dopo la disdetta, ma saranno tenuti a restituirlo o a pagare i costi.