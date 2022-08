Modem router FRITZ!Box 7530 AX in sconto del 30% su Amazon Italia

Non c'è solamente la promozione su iPhone 13 su Amazon Italia, dato che il popolare portale e-commerce mette in mostra miriadi di altre offerte lato tech in questo fine agosto 2022. Tra queste, spicca l'iniziativa promozionale relativa al modem router FRITZ!Box 7530 AX.

Infatti, quest'ultimo viene ora proposto a un costo pari a 139,99 euro. Dalla versione nostrana del portale ufficiale della società di Andy Jassy apprendiamo che in precedenza il prezzo del prodotto ammontava a 199,99 euro. In parole povere, c'è di mezzo un possibile risparmio del 30%. Basta dunque effettuare un rapido calcolo per comprendere che lo sconto è di 60 euro.

Potrebbe quindi trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno, anche se c'è da dire che gli altri principali store online offrono sconti simili. Infatti, da MediaWorld il modem router FRITZ!Box 7530 AX viene proposto a 139,99 euro, così come da Unieuro il costo del prodotto è attualmente di 139,99 euro. Insomma, sembra trattarsi di un momento interessante in generale per mettere le mani sul dispositivo.

In ogni caso, se volete approfondire il modem router Wi-Fi 6 coinvolto, potete fare riferimento alla notizia di annuncio di FRITZ!Box 7530 AX (pubblicata su queste pagine ad agosto 2021). Potrebbe inoltre interessarvi approfondire il recente lancio di FRITZ!Box 4060 AX.