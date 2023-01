Niente modem Wi-Fi proprietario per iPhone: Apple avrebbe fermato lo sviluppo

A inizio gennaio, un interessante leak riportava che Apple avrebbe dato il benservito a Qualcomm, interrompendo la partnership con il colosso di San Diego per lanciare i suoi modem 5G e Wi-Fi con Bluetooth a partire da iPhone 15. Ora, però, pare che i piani di Cupertino siano cambiati.

Benché il modem 5G di Apple esista ancora, infatti, pare che esso non sarà lanciato con iPhone 15, ma verrà implementato inizialmente su iPhone 16, in arrivo a partire da settembre 2024. Quest'anno, invece, la Mela Morsicata continuerà ad avvalersi della collaborazione con Qualcomm per la connettività dei suoi smartphone.

Destino ben peggiore per il modem Wi-Fi + Bluetooth di Cupertino. Con un post sul suo blog su Medium, il noto analista specializzato nel mondo Apple Ming-Chi Kuo ha spiegato che Cupertino ha bloccato i lavori sul suo modem proprietario. Pare inoltre che i lavori sul chip non riprenderanno molto presto, dal momento che l'azienda sembra averli fermati a tempo indefinito.

A differenza dei modem 5G di iPhone, che vengono prodotti da Qualcomm, i chip per Wi-Fi e Bluetooth utilizzati da Apple vengono forniti da un'altra azienda, Broadcom, che si è già accaparrata l'esclusiva su questi ultimi anche per iPhone 15. Non è chiaro perché il colosso di Cupertino abbia scelto di non perseguire la strada del chip proprietario, anche se forse l'attuale stato del settore tecnologico potrebbe aver inciso sulla decisione.

Secondo un'indiscrezione del giornalista di Bloomberg Mark Gurman, pubblicata a inizio gennaio, Apple avrebbe dovuto iniziare ad implementare i nuovi modem dal 2024, per poi sostituire sia Qualcomm che Broadcom nel 2025, nell'ottica di completare l'intero ciclo produttivo dei nuovi iPhone "in casa". A questo punto, invece, è possibile che la Mela Morsicata si limiti a rimpiazzare il chip 5G di Qualcomm a partire dai prossimi anni.

Altra possibilità è invece che Apple stia lavorando ad un chip unificato, che comprenda cioè tutte le connessioni esterne dei suoi smartphone, dal Wi-Fi alla rete 5G fino al Bluetooth: in tal caso, i lavori sul modem Wi-Fi e Bluetooth non sarebbero stati realmente fermati, ma semplicemente fatti confluire in quelli per il chip 5G, già in corso da diversi mesi.