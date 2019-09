Modena, la mossa anti-Amazon di un negozio: per provare le scarpe si paga 10 Euro

A tutti prima o poi sarà capitato di provare un accessorio in un negozio per poi acquistarlo su Amazon a prezzo più basso. La pratica, purtroppo, sta diventando sempre più diffusa ma i commercianti iniziano a ribellarsi e la storia che arriva da Modena conferma proprio come la situazione sia ormai al limite.

In molti l'hanno già definita una mossa anti-Amazon, ma in generale si scaglia contro tutti i negozi online che garantiscono sconti contro cui i commercianti fisici non riescono a competere.

A Mirandola il proprietario di un negozio di scarpe ha posto nel proprio punto vendita un cartello in cui chiede 10 Euro per far provare le scarpe. Non si tratta di una prima assoluta, e già in passato altri negozianti avevano preso decisioni di questo tipo.

Federconsumatori non ha però accolto favorevolmente la mossa, ed in un post pubblicato sul proprio sito racconta che "una signora ha segnalato di aver appreso della richiesta solo una volta all'interno del negozio e che la cosa veniva giustificata con gli abusi di qualcuno. La signora ha abbandonato immediatamente il locale, che certamente non frequenterà più nel futuro".

Secondo l'associazione, "è necessario che una regola così discutibile, come quella di far pagare la prova di abiti o calzature, sia indicata con grande evidenza all'ingresso del locale commerciale, e non al proprio interno. Questo per consentire al cliente di scegliere se entrare o meno. Inoltre deve essere specificato che la regola sarà applicata a tutti i non acquirenti, e non in modo arbitrario".

Di diverso avviso il direttore di Ascom Bologna, Giancarlo Tonelli, il quale ha affermato che piuttosto che chiedere i soldi senza avvertimento, è meglio inserire un cartello di avvertimento come in questo caso: "ovviamente non vogliamo che vengano chiesti soldi a tutti, tanto si capisce benissimo quando qualcuno è solo indeciso e quando invece si entra con l'intento di voler provare quei cinque modelli già scelti solo per valutare come calzano e poi comprarli su internet". Secondo Tonelli "ci vuole rispetto reciproco legato anche al rapporto che si crea tra venditori e clienti".

Un episodio simile l'avevamo raccontato a maggio, quando in una boutique in centro a Sarzana era apparso un cartello dello stesso tipo.