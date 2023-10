Modern Warfare 3 avrà il DLSS 3, framerate da paura nel segno di NVIDIA

In attesa di scoprire se il personaggio di Giorgione in Call of Duty Modern Warfare III sarà cattivo oppure "molto, molto, molto" cattivo, a offrirci un primo antipasto sul prossimo FPS di Activision è stata NVIDIA, rivelando alcune delle sue caratteristiche chiave.

Il team verde, in particolare, ha annunciato già da tempo che Call of Duty: Modern Warfare III avrà il DLSS 3 ma, a ormai una manciata di ore dall'early access, ci ricorda come la sua tecnologia andrà a impattare sul gameplay moltiplicando il framerate e rendendo più fluida l'esperienza.

Insieme a Frame Generation, il prossimo titolo di Activision implementerà chiaramente tutti gli strumenti del DLSS tra cui la Super Resolution, compatibile con tutte le RTX e non solo con le nuove Serie 40, e NVIDIA Reflex, fondamentale degli scenari multiplayer dove ogni millisecondo può fare la differenza.

Inoltre, chi può già contare su una scheda video abbastanza potente potrà fare a meno dello scaler di NVIDIA utilizzando tra le altre cose anche il DLAA, strumento che migliora l'immagine a partire dalla risoluzione nativa grazie all'Intelligenza Artificiale.

Se siete curiosi di scoprire se il vostro PC è in grado di far girare Call of Duty: Modern Warfare III, in calce troverete i requisiti completi. In apertura, invece, il trailer di lancio pubblicato da NVIDIA.