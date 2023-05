Ecco quali sono i modi peggiori in assoluto per morire per la scienza

La scienza si occupa di rispondere anche a domande sicuramente non convenzionali: ad esempio, quali sono i modi peggiori in assoluto per morire? In base alle dichiarazioni e affermazioni di alcuni scienziati, possiamo avere una risposta.

Un modo particolarmente estenuante secondo molti è l'avvelenamento da radiazioni, che si verifica quando si riceve una grande quantità di radiazioni in una dose elevata. Un esempio è la storia di Hisashi Ouchi, che lavorava a un reattore sperimentale nella prefettura di Ibaraki in Giappone, a cui venne chiesto di mescolare 2,4 chilogrammi di uranio arricchito con acido nitrico, evitando tutte le procedure di sicurezza e mescolandolo in un secchio di acciaio inossidabile.

L'uranio raggiunse una massa critica alle 10:35 e innescò una reazione a catena incontrollata che emise radiazioni per quasi 20 ore. Oltre ad aver subito gravi ustioni sul corpo, insieme a danni ai suoi organi interni, con il suo sistema immunitario distrutto e i suoi organi bloccati, Ouchi morì 83 giorni dopo la sua dose iniziale di radiazioni per un attacco di cuore.

Un altro modo in lista è un attacco da parte di una iena. Sì, avete letto bene. Le iene, a differenza dei leoni o delle tigri che uccidono la preda, mangiano il loro bersaglio quando è ancora in vita. "[La iena] si getta sulla vittima e la divora, lacerando il ventre e iniziando con i molli organi interni mentre la vittima è ancora viva", scrive DR Rosevear in The Carnivores of West Africa.

L'ultimo modo per morire peggiore, secondo gli scienziati, è l'incidente della grotta di Nutty Putty (e c'è pure un film che parla della tragedia). John Edward Jones decise di esplorare questa cavità sotterranea ma si perse all'interno di una parte non mappata. In particolare l'uomo amava cercare dei pertugi stretti in cui passare - chiamati "canali del parto" - e mentre si faceva strada centimetro dopo centimetro, rimase incastrato in uno di questi buchi senza modo di tirarsi indietro.

Cercò di andare avanti, espirando per cercare di far entrare il petto nello stretto spazio, ma mentre inspirava di nuovo rimase intrappolato per sempre.