Modificare immagini con IA? L'aggiunta di elementi descrivendoli è realtà con Canva

Le funzionalità di intelligenza artificiale sono ormai integrate in molti servizi legati ai campi più disparati. Al netto di discussioni come quelle relative al falso brano di Drake e The Weeknd fatto da IA, ci sono alcuni contesti in cui la tecnologia viene usata per migliorare il risultato finale. Ad esempio, c'è una feature di Canva.

Infatti, il noto servizio Web che consente anche di modificare immagini ha aggiunto una funzionalità in beta chiamata "Ritocco magico". Quest'ultima risulta accessibile banalmente una volta aggiunta un'immagine a un progetto, dato che in questo contesto basta premere sul tasto "Modifica foto" per poter poi trovare lo strumento.

A questo punto, risulta possibile provare il tutto, che in parole povere consente di aggiungere o sostituire elementi a un'immagine a partire da una descrizione testuale. Basta infatti scegliere dove far comparire l'elemento immaginato mediante lo strumento pennello e descriverlo (anche in italiano): sarà poi la funzionalità di intelligenza artificiale a generare quanto richiesto dall'utente (si potrà scegliere tra 4 risultati).

Per il resto, se vi interessa approfondire questa funzionalità, che al momento in cui scriviamo risulta ancora in fase Beta, potreste voler fare riferimento anche a quanto spiegato direttamente mediante il portale ufficiale di Canva. In quest'ultimo viene indicato che la feature può attualmente essere utilizzata fino a 25 volte al giorno, così come viene spiegato che elementi come visi e mani "potrebbero non corrispondere perfettamente all'aspetto previsto" (d'altronde, si fa riferimento a elementi che da sempre rappresentano uno degli scenari più "complessi" per l'IA).