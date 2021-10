Sono state modificate geneticamente delle piante per creare proteine della carne

Secondo quanto riporta la BBC, alcuni ricercatori in Islanda stanno coltivando all'interno di una serra oltre 100.000 piante di orzo davvero molto particolari: sono geneticamente modificate per creare carne coltivata in laboratorio.

I ricercatori dell'azienda ORF Genetics utilizzano le piante d'orzo per estrapolare la proteina del "fattore di crescita", che a sua volta può essere utilizzata per creare la carne coltivata in laboratorio. Ciò significa che, in futuro, l'industria della carne creata in laboratorio potrà essere meno dipendente dagli animali vivi (come viene creata la carne coltivata in laboratorio?).

ORF Genetics sta coltivando questo "orzo modificato" su uno spazio di oltre 2.000 metri quadrati, utilizzando metodi di coltivazione idroponica ad alta tecnologia (a proposito coltiveremo anche sott'acqua in futuro?). I fattori di crescita, proteine presenti nel sangue, stimolano la crescita dei tessuti che compongono questi prodotti, compresi i muscoli animali e le cellule adipose.

A questo punto, una volta ottenute le proteine, gli scienziati avrebbero bisogno soltanto delle cellule staminali degli animali, così da innescare la crescita della carne. "La popolazione è in aumento e dobbiamo nutrire tutte le persone", ha dichiarato alla BBC il direttore della tecnologia proteica di ORF Genetics, Arna Runarsdottir.

Insomma, una grande innovazione che potrebbe tornare molto utile in futuro.