Quante mogli ha avuto Enrico VIII? Scopriamolo insieme

Enrico VIII è senza ombra di dubbio il sovrano inglese che più di ogni altro ha fatto parlare di se. Al suo cospetto le vicende di Elisabetta e dei suoi scellerati familiari sembrano davvero poca roba.

Enrico che ha guidato l'Inghilterra dal 1509 al 1547 prese infatti in moglie ben 6 differenti donne, spinto soprattutto dal desiderio di ottenere un erede maschio ma anche dai più bassi istinti carnali. Il re sposò dapprima Caterina D'Aragona, la vedova di suo fratello Arthur, che nonostante gli avesse donato una figlia sana, intelligente e robusta (Maria I), dovette cedere il passo alla giovane e avvenente Anna Bolena. Nel 1533 dopo aver fondato la Chiesa anglicana, Enrico ripudiò la sua prima moglie, per sposare l'ambiziosa donna che avrebbe dato i natali ad Elisabetta I. Purtroppo, nemmeno Anna Bolena mise al mondo l'erede maschio e così il sovrano dopo averla fatta condannare per incesto, adulterio e tradimento, la fece giustiziare nel 1536.

Dopo appena 11 giorni sposò Jane Seymour la quale riuscì nell'intento di donare ad Enrico un figlio maschio ma morì proprio per complicanze dovute al parto. Questa tragedia segnò profondamente il re, che attese molto tempo prima di prendere in sposa una quarta donna, ovvero Anna di Clèves, che gli permetteva anche di stringere un'alleanza con i principi tedeschi. La nuova regina non era però giunta vergine al matrimonio e per tale ragione venne ripudiata. Enrico prese poi in mogli Catherine Howard. Purtroppo il destino da questa nuova regina non fu assai differente rispetto a quelle che l'avevano preceduta e dopo varie accuse di adulterio fu anch'essa decapitata. La sesta, ed ultima moglie, fu Catherine Parr, una donna molto colta e religiosa che accompagnò il sovrano nelle fasi conclusive della sua vita.