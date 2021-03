Moglie e marito di 1800 anni fa erano sepolti insieme sotto un parco nazionale israeliano

Tra elefanti, giraffe e particolari uccelli selvatici, cioè le attrattive principali del parco nazionale "Ramat Gan Safari Park" di Tel Aviv (Israele), sono state trovate due bare in pietra, contenenti i resti di un'antica coppia. Marito e moglie è probabile che vissero 1800 anni fa, quando il paese era sotto l'egemonia dell'Impero romano.

In realtà, questa non è la prima volta che i due fanno la loro comparsa all'interno del sito. 25 anni fa, infatti, dei semplici operai dissero di aver scoperto le tombe durante la costruzione di un comune parcheggio. Solo nel 2021, però, i ricercatori hanno deciso di riportarle alla luce per analizzarle e studiarle - sfruttando anche l'inizio del progetto di estensione del centro veterinario del parco.

Uzi Rothstein, una delle autorità dell'Israel Antiquities Authority (l'IAA) ha spiegato che la peculiarità delle due bare risiede nel loro essere quasi identiche, suggerendo, quindi, un forte legame di parentela tra le persone che vi riposano all'interno.

Le decorazioni, secondo gli esperti, riescono a suggerirci anche a quale status sociale appartenessero queste persone. Essendo semplici, ma dettagliate, con ghirlande di fiori e dischi simbolici (che dovevano dare forza all'anima per procedere nell'aldilà), gli studiosi credono che i due appartenessero all'élite non-ebraica dell'epoca.

Quest'ipotesi è più che valida, considerando che, nell'antichità, Israele divenne una tra le tante pedine nel grande gioco politico di Roma, intorno al 63 a.C., sotto il comando del potente generale Gneo Pompeo Magno.

Inizialmente i romani governarono la nazione come se fosse una parte estesa della provincia della Siria. Successivamente, invece, instaurarono un vero e proprio regno-protettorato, chiamato Giudea, che venne guidato, per la prima volta, da Erode "Il Grande" a partire dal 37 a.C.

Dopo la morte di quest'ultimo, nel 1 a.C., lo stesso Imperatore Augusto ruppe la parziale autonomia del regno giudaico e lo rese, a tutti gli effetti, una provincia romana - sotto il controllo diretto di Roma.

In particolare, la regione in cui risiede oggi Tel Aviv passò sotto la giurisdizione della capitale romana Caesarea. Inoltre, centinaia cittadini romani riuscirono ad entrarvi e a risiedervi grazie all'importantissimo porto di Jaffa, di cui vi abbiamo parlato anche in questa notizia.

La pietra modellata per creare le bare, al contrario di chi vi si trova dentro, è originaria di Israele. E' probabile che all'epoca l'avessero estratta dai Monti della Giudea, una catena montuosa dove si trovano le più importanti città bibliche (tra cui Gerusalemme). La sua lavorazione, invece, si ispirò molto a quella dei preziosissimi sarcofagi in marmo proconnesio, che venivano prodotti nell'isola turca di Marmara.