È questa la molecola che ha dato origine alla vita? Scienziati ne sono convinti

La domanda di come la vita abbia avuto origine è uno dei temi più importanti nella scienza e non solo. Ora la scoperta di una molecola relativamente semplice potrebbe finalmente fornire una risposta al quesito, oltre ad aiutare notevolmente la ricerca di vita su altri pianeti.

Secondo alcuni studi di laboratorio dell'Università Rutgers, il candidato ideale che potrebbe aver dato il via ai processi metabolici sulla Terra è una semplice sostanza chimica, chiamata "Nickelback" dai ricercatori (e no, non ha nulla a che vedere con la famosa rockband).

La sostanza è un peptide (il costituente di una proteina formato da amminoacidi) e deve il suo nome al fatto che i suoi atomi di idrogeno sono in grado di legare due atomi di nickel. Gli amminoacidi sono un elemento fondamentale per la vita e la loro presenza nei meteoriti indica che fossero abbondanti sulla Terra quando la vita si formò.

"Gli scienziati ritengono che circa 3,5 miliardi di anni fa ci fu un ribaltamento, che diede il via alla transizione dalla chimica prebiotica - le molecole prima della vita - a sistemi biologici viventi," ha affermato il Professor Vikas Nanda. "Siamo dell'idea che il cambiamento fu iniziato da piccole proteine che causarono le antiche reazioni metaboliche. E questo potrebbe essere uno di quei 'peptidi pionieri'."

Molte delle molecole che formano la vita di oggi sono estremamente complesse, mentre le responsabili della nascita della vita dovrebbero essere state più semplici. Nickelback è la proteina più promettente trovata dagli scienziati finora, anche a causa dell'abbondanza di nickel negli oceani primordiali della Terra.

La scoperta ha reso molto felici anche gli astrobiologici di tutto il mondo, poiché la presenza di peptidi come Nickelback potrebbe indicare la presenza - attuale o futura - di vita su altri pianeti. Per riuscire a scovare queste firme biologiche tuttavia, saranno necessarie tecnologie all'avanguardia; la recente proposta di un telescopio multimiliardiario per trovare gli alieni potrebbe essere l'ideale.