Questa nuova molecola ha la forma di un animale estinto

Per la prima volta nella storia, alcuni fisici sono riusciti a creare una strana e fragile molecola di Rydberg trilobata. La struttura esotica di questa molecola, che ricorda la forma dell’estinto trilobite, potrebbe fornire agli scienziati nuove conoscenze sul comportamento quantistico degli elettroni e delle molecole.

Per creare questa particolare molecola, gli scienziati hanno portato alcuni atomi di rubidio a una temperatura di soli 0,0001 gradi sopra lo zero assoluto. In seguito, hanno usato un laser per eccitare alcuni di questi atomi negli stati di Rydberg.

Tutti gli atomi sono formati da un nucleo con carica positiva circondati da un piccolo sciame di elettroni con carica negativa. Se si aggiunge un po' di energia all'atomo, gli elettroni si allontanano dal nucleo rendendo più grande l’intera struttura atomica.

Un atomo di Rydberg si ottiene quando si aggiunge molta energia senza però perdere definitamente gli elettroni. Gli atomi così ottenuti sono quindi piuttosto grossi, in certi casi più grandi delle più piccole specie batteriche.

Questi atomi così esotici possono ancora formare delle molecole, chiamate molecole di Rydberg, che possiedono strutture molto particolari, ideali per studiare il comportamento degli elettroni che formano i legami tra gli atomi, per misurare il tempo nel mondo quantistico o per compiere esperimenti sulla computazione quantistica.