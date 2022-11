Un mollusco che si credeva estinto da 40.000 anni è stato trovato in vita

Tra le scoperte più entusiasmanti che uno scienziato possa fare c'è senz'altro il trovare in vita un animale che si credeva estinto da tempo. È quello che è successo all'ecologista marino Jeff Goddard, mentre perlustrava delle pozze di marea in cerca di lumache marine.

Durante la sua ricerca sulle coste della California nel 2018, Goddard avvistò qualcosa di inusuale che non aveva mai visto prima: un mollusco bivalve bianco, traslucido e lungo circa 11 millimetri.

Non volendo disturbare la creatura, le scattò una foto, condividendola con il collega Paul Valentich-Scott, del Museo di Storia Naturale di Santa Barbara. Nemmeno lui fu in grado di riconoscere il mollusco, il che lo rese molto felice. "Le nuove scoperte sono tra i motivi per cui facciamo scienza", ha spiegato Valentich-Scott.

I due riuscirono a catturare un esemplare in vita nel 2019 e lo portarono al museo per compararlo con dei resti fossili. Notarono immediatamente una sorprendente somiglianza con una specie descritta dal paleontologo George Willet nel 1930, chiamata Cymatioa cooki. Il mollusco si credeva estinto per più di 40.000 anni (un caso meno estremo del ritrovamento del "verme corazzato", risalente a 500 milioni di anni fa).

Valentich-Scott non aveva dubbi: "non appena vidi dal vivo l'esemplare che Goddard aveva descritto, ero sicuro che si trattasse della stessa specie."

I ricercatori sono ancora confusi su come questo piccolo mollusco sia sfuggito alla scienza per così tanto tempo. Secondo un'ipotesi, C. cooki predilige gli habitat della California più remoti, rendendo più ardua l'individuazione. Finora gli scienziati hanno confermato di aver trovato almeno due esemplari.

"È raro trovare qualcosa prima come fossile e poi in vita." ha affermato il paleontologo David Jablonski. L'eclatante ricomparsa di C. cooki inserisce il mollusco in un gruppo di creature che sono, all'apparenza, tornate in vita. Ma non capita solo con gli animali. Anche una pianta che si credeva estinta da 2000 anni, potrebbe non esserlo.

[J. Goddard]