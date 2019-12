Molte donne cinesi stanno pagando per messaggiare con dei 'fidanzati virtuali'

"I social e la tecnologia ci allontanano pericolosamente gli uni dagli altri". Riecheggeranno molto più forti nelle vostre menti le dichiarazioni rilasciate qualche settimana fa da Barack Obama, ex Presidente degli Stati Uniti d'America, dopo la notizia di cui stiamo per parlare.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Android Authority e France 24, in Cina sta "prendendo piede" un nuovo fenomeno: quello dei "fidanzati virtuali". In parole povere, le donne single decidono di pagare degli uomini per farsi mandare dei messaggi rincuoranti e sentirsi meno sole. Non stiamo quindi parlando di nulla di sessuale, bensì di carenza di affetto.

Per farvi un esempio concreto, alcune donne chiedono al proprio "fidanzato virtuale" di inviare un messaggio carino ogni mattina. Altre richiedono delle comunicazioni di tanto in tanto per potersi sfogare. Alcune cercano anche messaggi di incoraggiamento. Insomma, qualcosa che le faccia sentire importanti.

Una studentessa di 19 anni ha dichiarato di aver speso più di 1000 yuan (circa 128 euro) per questa tipologia di servizio. "Se qualcuno è disposto a farmi compagnia e chattare, sono abbastanza propensa a spendere soldi", ha dichiarato la ragazza ai microfoni di AFP.

Secondo molti, i principali motivi che hanno portato a questa situazione sono da ricercarsi nella quantità di ore di lavoro e studio richieste dalla società, che non consentono alle donne cinesi di avere molto tempo libero. Tuttavia, ci sono molte teorie in merito, e chiaramente alcune di esse vanno a puntare il dito contro la tecnologia, che secondo alcuni andrebbe a "modificare" i rapporti sentimentali.