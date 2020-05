Molte persone stanno sperimentando incubi e sogni lucidi durante la pandemia, ecco perché

La recente pandemia da coronavirus ha portato molte persone ad avere i cosiddetti "sogni lucidi", ovvero quando si riesce a prendere "controllo" del sogno per dirigerlo secondo la propria volontà, un vero e proprio film diretto dal cervello.

Quando dormiamo attraversiamo diverse fasi che si alternano durante la notte: il sonno leggero, il sonno profondo e un periodo noto come movimento oculare rapido (REM rapid eye movement), che appare più evidente nella seconda metà della notte. Come suggerisce il nome, durante questa fase li occhi si muovono rapidamente. I sogni possono verificarsi in tutte le fasi del sonno, ma il sonno REM è considerato responsabile di sogni altamente emotivi e visivi.

I ricercatori hanno identificato che il sonno REM ha proprietà uniche che ci aiutano a regolare il nostro umore, le prestazioni e il funzionamento cognitivo. Questa pandemia globale - insieme alle varie restrizioni associate - possono avere un impatto su come e quando dormiamo. Ciò ha effetti positivi per alcuni e effetti negativi per altri.

In questo periodo, infatti, studi dalla Cina e dal Regno Unito mostrano che molte persone stanno segnalando un elevato stato di ansia e stanno dormendo di meno o in modo più disturbato. Rimuginare su questa situazione, direttamente o indirettamente tramite i media, poco prima di andare a letto può andare contro il nostro bisogno di rilassarci e dormire bene la notte.

Sognare può aiutarci ad affrontare mentalmente la nostra situazione di veglia, oltre a riflettere semplicemente realtà e preoccupazioni. In questo momento di allerta e di cambiamento delle norme sociali, il nostro cervello ha molto di più da elaborare durante il sonno e il sogno. Vengono quindi registrate molte sensazioni "contrastanti".

Un aumento di sogni e incubi non è sorprendente: tali esperienze sono state precedentemente riportate di fronte improvvisi cambiamenti, ansia o traumi, come le conseguenze degli attacchi terroristici negli Stati Uniti nel 2001, o disastri naturali o guerre.