I display di Samsung Galaxy S8 e S8+ sembrano riattivarsi da soli

ha ricevuto molte segnalazioni nelle ultime settimane riguardanti l'attivazione casuale dello schermo dei suoi smartphone, senza che l'utente interagisca con i dispositivi in questione.

Secondo firtina, un utente del forum della community Samsung, il suo Galaxy S8 Plus si "sveglia da solo" dalla schermata di blocco ogni 10 secondi circa. Il problema persiste anche dopo aver eseguito un reset di fabbrica e aver testato tutte le possibili opzioni nel menu delle impostazioni. Inoltre, il risveglio casuale dello schermo sembra far scaricare rapidamente la batteria del Galaxy S8 Plus durante la notte. Neanche l'uso di una cover "a libro" ha risolto il problema.

Al momento, Samsung deve ancora confermare ufficialmente il problema, ma la società potrebbe farlo viste le numerose segnalazioni apparse nelle ultime ore. Attendiamo fiduciosi.