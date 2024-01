Moltissimi farmaci sono aumentati di prezzo dal primo gennaio

Una ricorrenza abbastanza curiosa è quella che cade il 1° gennaio: le grandi case farmaceutiche sono solite aumentare il prezzo dei medicinali ogni Capodanno; il 2024 non fa eccezione.

Nel 2021 sono aumentati i prezzi di 602 farmaci, mentre nel 2022 di 540. Invece, nel 2024 sono aumentati di prezzo 453 medicinali, secondo l’analisi effettuata dalla ONG 46brooklyn Research. Questo valore non differisce molto dal 1° gennaio 2023, che ha visto salire il prezzo a 452 farmaci. Tuttavia, durante la metà di questo mese, altri 223 composti sono diventati più esosi.

Secondo gli esperti, le aziende hanno aumentato i prezzi mediamente del 4,5%, un valore superiore al tasso di inflazione.

Nel mirino di questo rincaro sono rientrati il farmaco per l’asma, Xolair; per il trattamento del cancro, come Pomalyst e Verzenio; per l’herpes, Shingrix.

Anche Ozempic, un trattamento per il diabete diventato famoso come farmaco dimagrante, è aumentato del 3,5%; questo significa che la fornitura per un mese, negli Stati Uniti d’America, si aggirerà attorno ai 970 $.

Bisogna, però, fare attenzione a non cadere in errore: aumentare il prezzo di listino di un farmaco non significa che il produttore trarrà un maggiore profitto; al contempo, non vuol dire che le persone pagheranno di più allo sportello della farmacia. Quello farmaceutico è un mercato estremamente complesso, infatti sono molteplici i punti di vista da tenere in considerazione per contestualizzare il rincaro dei farmaci.