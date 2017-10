Momento d'oro per Xiaomi, spediti 10 milioni di dispositivi in Ottobre

segna un nuovo record personale. Il co-fondatore e CEOfa sapere che nel mese di ottobre 2017 sono stati spediti ben 10 milioni di smartphone.

Dopo l'annuncio di ben 23 milioni di unità spedite nel secondo trimestre del 2017 e l'annuncio di questi giorni, il CEO di Xiaomi fa sapere che l'obbiettivo della società è passato da 70 a 90 milioni di unità vendute entro la fine dell'anno. Ad oggi, infatti, sono stimate ben 73 milioni di smartphone venduti e il risultato da raggiungere nel corso di altri 2 mesi sembra non essere un problema. Con l’inizio di Novembre, tutto il mondo della tecnologia affronterà il periodo dell’anno probabilmente più interessante, grazie al Black Friday e al Cyber Monday di fine mese, per poi concludere con gli ultimi acquisti nel mese di Dicembre, grazie al Natale.



Valanghe di offerte per i dispositivi Xiaomi in arrivo?