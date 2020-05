Monclick: oltre 200 Euro di sconto su un monitor ASUS ROG Strix curvo da gaming

Nuova promozione proposta da Monclick. La catena di distribuzione permette di godere di uno sconto molto interessante su un monitor ASUS ROG Strix curvo da 43,4 pollici, su cui viene garantita una riduzione di oltre 200 Euro rispetto al prezzo di listino.

Il monitor è l'ASUS ROG Strix XG43VQ a LED curvato, che può essere portato a casa ad 849,90 Euro, rispetto ai 1069,99 Euro di listino.

Si tratta di un monitor da gaming HDR ultra wide con aspect ratio di 32:10 e risoluzione di 2840x1200 pixel, che offre un refresh rate di 120Hz ed include anche la funzione FreeSync Premium Pro, in grado di offrire un'esperienza da gaming in HDR garantendo prestazioni fluide ed immagini ad alta gamma dinamica mantenendo una bassa latenza. Sono anche presenti modalità HDR multiple, che consentono agli utenti di regolare le impostazioni di visione in base all'utilizzo. Il monitor supporta sia Adaptive-Sync con le schede grafiche NVIDIA GeForce che il FreeSync con le AMD Radeon. Inoltre, ha ottenuto la certificazione Display HDR 400 ed offre una copertura della gamma di colori professionali DCI-P3 al 90%.

Monclick propone anche la consegna con corriere espresso gratuita e la possibilità di effettuare il pagamento a rate a 42,45 Euro al mese. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla scheda ufficiale.