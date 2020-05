Monclick: quasi il 50% di sconto sul TV LG top di gamma OLED da 55 pollici 4K

Interessante offerta proposta da Monclick ai propri utenti. La catena di distribuzione online infatti permette di acquistare ad un prezzo molto conveniente un TV LG da 55 pollici con pannello OLED, che è disponibile al prezzo più basso del web negli store più popolari.

Il TV è il top di gamma della società asiatica, e può essere acquistato a 1.517,98 Euro, il 49% in meno rispetto ai 2.998,98 Euro di listino.

L'OLED55E9PLA include il processore A9 di seconda generazione, e supporta sia l'HDR che Dolby Vision e Dolby Atmos. Sono preinstallati anche Google Assistant ed Alexa ed è presente il 4K Cinema HDR che riproduce fedelmente i contenuti come sono stati pensati dal regista, grazie ai formati HDR, Advanced HDR ed HDR10 Pro. Il televisore è anche caratterizzato da un design minimalista e da un sistema di gestione dei cavi che mantiene tutti i collegamenti ben organizzati per tenere il salotto in ordine e privo d'ingombri. Tornando al software, è anche presente la Gallery Mode ed il G-Sync, che sarà particolarmente utile a coloro che intendono acquistare un televisore per il gaming.

Monclick sottolinea che, a causa dell'attuale emergenza Coronavirus, però, i tempi di consegna potrebbero essere più elevati. La consegna è comunque gratuita, e nella scheda è possibile aggiungere anche l'estensione della garanzia per tre anni a 129 Euro.