Monclick: fino al 50% di sconto sui TV Samsung a LED

Nuova promozione lanciata da Monclick quest'oggi. La popolare catena di distribuzione propone una serie di sconti molto interessanti sui TV LED Samsung, che raggiungono anche un -50% rispetto al prezzo di vendita.

L'UE82RU8000U da 82 pollici Ultra HD 4K Smart Flat HDR può essere portato a casa a 1.568,99 Euro, il 48% in meno rispetto ai 2.998,99 Euro, per un risparmio netto di 1430 Euro. Interessante anche lo sconto sull'UE49RU8000U della stessa linea, ma con diagonale da 49 pollici, che è disponibile a 444,99 Euro, per uno sconto del 51% netto.

Sull'UE50RU7090U da 50 pollici invece lo sconto proposto è di 200 Euro, e può essere acquistato al prezzo speciale di 349 Euro, mentre la variante da 43 pollici passa a 327 Euro.

In sconto troviamo anche l'UE65RU7400U da 65 pollici Ultra HD 4K HDR, a 685,99 Euro. Sull'UE43LS03NAU da 43 pollici invece viene proposto uno sconto del 41%, e passa dai 1.199 Euro precedenti a 711 Euro, mentre l'UE65TU8500 Ultra HD 4K da 65 pollici è disponibile a 1.016,99 Euro, per uno sconto del 7%.

Monclick garantisce la consegna gratuita su tutti i prodotti, oltre che il pagamento a rate in 20 mensilità con tan fisso zero e taeg zero. La promozione attiva fino al 7 Giugno prevede il pagamento della prima rata a 30 giorni dall'acquisto.