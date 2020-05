Monclick: oltre 800 Euro di sconto su TV Samsung da 65' 4K HDR

Come abbiamo avuto modo di riportare questa mattina, Monclick sta proponendo degli sconti su tanti TV Samsung a LED. Tra i modelli disponibili a prezzo ridotto troviamo anche l'UE65RU8000, che ha una diagonale di 65 pollici.

Il TV è disponibile a 689 Euro, rispetto ai 1.499 Euro di listino, per un risparmio del 54%, pari ad 810 Euro se si raffronta al costo di listino.

L'UE65RU8000 dispone di un pannello Ultra HD 4K Smart Flat HDR, che grazie all'UHD Dimming viene suddiviso in varie sezioni per ottimizzare colore, nitidezza e livelli di nero e bianco. E' presente anche la tecnologia FreeSync VRR, che riduce il ritardo nella ricezione del segnale per fornire la qualità di gioco necessaria a scalare le classifiche durante le sessioni di gaming. Il televisore dispone anche della funzione Universal Guide che è in grado di consigliare i contenuti da vedere sulla base della cronologia. Come gli altri modelli della gamma, anche questo è compatibile con Alexa e Google Assistant, che consentono agli utenti di interagire attraverso gli smart speaker.

Monclick consente anche di effettuare il pagamento a rate a tasso zero a 34,45 Euro al mese, e garantisce anche la consegna gratuita a bordo strada. E' anche possibile aggiungere accessori aggiuntivi e l'estensione della garanzia.