Monclick, al via il Black Friday 2019: gli sconti di oggi 18 Novembre

Dopo Expert, anche Monclick dà oggi il via al Black Friday 2019, con la promozione "Black Fra-i-Dei 2019" , che ogni giorno proporrà delle offerte con protagonista una divinità. Oggi è la volta di Thor, il dio del tuono: vediamo quali le promozioni più interessanti.

Huawei Mediapad T3 da 10 pollici con 16 gigabyte di memoria interna è disponibile a 129,90 Euro, il 24% in meno rispetto ai 169,90 Euro. Tra le offerte però troviamo anche il NAS Buffalo Linkstation 220, a 98,66 Euro, il 23% in meno dai 127,66 Euro precedenti.

Sempre dal fronte dei tablet, il Galaxy Tab A del 2019 da 10,1 pollici WiFi Only viene scontato del 20% a 174,90 Euro, mentre il Galaxy Tab S5e, anch'esso basato su Android e con schermo da 10,5 pollici può essere portato a casa a 349,90 Euro, dai 479,90 Euro precedenti.

Per quanto riguarda gli smartphone, l'Asus ZenFone Max Pro M1 è disponibile a 139,90 Euro, per un risparmio di 40 Euro, mentre il ZenFone 6 passa a 554,90 Euro. In offerta troviamo anche le Huawei FreeBuds Lite, a 69,99 Euro.

Infine, tra le offerte è presente anche la GoPro Hero 8 Black a 399,90 Euro, in questo caso per un risparmio di 30 Euro.

Sulla maggior parte dei prodotti è anche disponibile la consegna gratuita. La lista completa è disponibile a questo indirizzo.