Da Monclick inizia il Black Friday Circus: alzato il sipario sugli sconti del Black Friday

Come prevedibile, anche Monclick partecipa alla marcia d'avvicinamento al Black Friday 2021. La catena di distribuzione d'elettronica online, infatti, ha alzato il sipario sul "Black Friday Circus", che propone fino al 28 Novembre 2021 tanti sconti.

Le offerte, raccolte direttamente nella landing page del Black Friday, saranno aggiornate periodicamente così da proporre sconti sempre diversi.

Quotidianamente, inoltre, i riflettori del Black Friday Circus si accenderanno sull'offerta del giorno che proporrà un prodotto super scontato per un tempo limitato, e di volta in volta verrà comunicato in anteprima tramite newsletter e sui canali social saranno comunicate le offerte dei giorni successivi.

Da non perdere anche i Vendor Days, durante i quali i migliori brand di tecnologica riserveranno promozioni esclusive ai clienti di Monclick.

Il Black Friday Circus raggiungerà il punto clou venerdì 26 Novembre 2021 per poi proseguire nel weekend e passare il testimone alle offerte del Cyber Monday.

"Con Black Friday Circus intendiamo proseguire sulla strada inaugurata dalle precedenti campagne di successo Mon Black Friday e Black Fra-I-Dei: presentare in chiave divertente e creativa quello che per noi è l’appuntamento più importante dell’anno", ha dichiarato Massimo Visone, Sales & Marketing Director di Monclick. "Una volta varcata la soglia del tendone, basta seguire i cerchi infuocati, le palline e gli altri elementi iconici del circo per scoprire gli sconti dei prodotti. L’obiettivo è offrire grandi opportunità di risparmio, regalando allo stesso tempo un’occasione di divertimento e spensieratezza a tutti coloro che vorranno vivere la magica atmosfera del Black Friday Circus".