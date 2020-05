Monclick lancia lo speciale tv: fino al 50% di sconto sui migliori modelli

Nuovo volantino online lanciato da Monclick. Sul sito della popolare catena di elettronica, infatti, è partito lo Speciale TV, che permette di godere di sconti fino al 50% sui migliori modelli di televisori, su cui viene proposta anche la consegna gratuita.

Il Samsung QE49Q60RAT da 49 pollici 4K HDR con pannello QLED, infatti, può essere acquistato a 558,99 euro, il 44% in meno rispetto ai 998,99 Euro di listino, con la possibilità di effettuare il pagamento a rate da 27,90 euro al mese. In offerta troviamo anche il Samsung QE49Q70RAT da 49 pollici 4K UHD HDR, a 711,98 Euro, dai 1.298,99 Euro precedenti, per un risparmio del 45%.

Il Sony 75XG8096 da 75 pollici Ultra HD 4K HDR, invece, passa a 1.310,99 Euro, per un risparmio del 27% dai 1.798,99 Euro proposti precedentemente.

In sconto troviamo anche il Samsung Q90, che nella variante con schermo da 55 pollici è disponibile a 1.941,99 Euro, mentre in quella da 75 pollici a 2.914,99 Euro, con uno sconto pari al 46%.

Fronte LG, citiamo l'OLED55E9PLA da 55 pollici a 1.693 Euro, senza però dimenticare l'OLED65C9MLB da 65 pollici a 2.276,98 Euro.

Philips propone il 55OLED754 Ambilight da 55 pollici 4K HDR a 1.187,99 Euro, ed il 65GX700E da 65 pollici a 737,98 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.