Monclick: super offerta sul TV top di gamma OLED di LG!

Super offerta proposta quest’oggi da Monclick sul TV top di gamma OLED di LG, che raggiunge il prezzo più basso visto sul web di recente. La popolare catena di e-commerce online infatti promuove quest’oggi uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino del TV.

Il modello è l’OLED55E9PLA da 55 pollici 4K UHD HDR, che può essere acquistato a 1.485 Euro, appunto il 50% in meno rispetto ai 2.999 Euro di listino. Monclick, come sempre, consente anche di effettuare il pagamento a rate a 74,25 Euro al mese, ma nella scheda viene specificato che “a causa dell’emergenza Coronavirus, potrebbero esserci ritardi sui tempi di consegna".

A livello tecnico il TV si basa sul processore a9 di seconda generazione che attraverso l’IA potenziata con il Deep Learning, è in grado di ottimizzare la velocità e la grafica per garantire immagini dettagliate ed un suono più puro. Come specificato nella scheda tecnica, inoltre, è presente anche il supporto a Google Assistant ed Alexa che permettono di controllare la riproduzione dei contenuti con la voce.

E’ inoltre garantita la compatibilità G-Sync, che si prepone l’obiettivo di fornire un’esperienza di gioco fluida e priva di flickering, tearing e stuttering.

Non sono state diffuse informazioni sulla scadenza della promozione, ma il TV è rapidamente diventato il più venduto del catalogo.