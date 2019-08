Mondi 'fluorescenti' potrebbero nascondere la vita

Gli astronomi hanno forse trovato un nuovo modo per cercare la vita nell'Universo. I forti bagliori delle stelle rosse potrebbero innescare un "bagliore protettivo" da parte della vita sul pianeta, una sorta di biofluorescenza.

"Questo è un modo completamente nuovo di cercare la vita nell'Universo. Immagina un mondo alieno che brilla dolcemente in un potente telescopio", ha detto l'autore principale Jack O'Malley-James, ricercatore del Carl Sagan Institute.

Sulla Terra, ci sono alcuni coralli sottomarini che usano la biofluorescenza per rendere le dannose radiazioni ultraviolette del Sole in lunghezze d'onda visibili e innocue. Forme di vita simili potrebbero esistere anche su altri mondi.



Visto il grande numero di stelle di tipo M, le più comuni dell'Universo, tantissimi esopianeti potrebbero risiedere nella zona abitabile di questi corpi celesti. I raggi ultravioletti, emanati proprio da queste stelle, possono essere assorbiti in lunghezze d'onda più lunghe e più sicure attraverso un processo chiamato "biofluorescenza fotoprotettiva". Questo meccanismo lascia un segno specifico che gli astronomi possono cercare, e la prossima generazione di telescopi sarà capace di cercare queste "firme".

Nel 2016, gli astronomi hanno scoperto un esopianeta roccioso chiamato Proxima b, un mondo potenzialmente abitabile in orbita attorno alla stella M attiva Proxima Centauri, la più vicina alla Terra (dopo il Sole), un ottimo bersaglio per i futuri telescopi.

"È un grande obiettivo per la prossima generazione di grandi telescopi, che possono catturare abbastanza luce da piccoli pianeti per analizzarli per segni di vita, come l'Extremely Large Telescope", ha affermato la coautrice dello studio Lisa Kaltenegger, del Carl Sagan Institute.